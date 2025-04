Onde assistir a Damac x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes vão a campo nesta terça-feira, no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium; veja tudo o que você precisa saber

Damac e Al Nassr se enfrentam na tarde desta terça-feira (22), às 13h05 (de Brasília), no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha, pela 29ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Damac respira aliviado na luta contra o rebaixamento, após a vitória por 3 a 1 sobre o Al Kholood. Agora, a equipe soma cinco pontos de vantagem sobre a zona do perigo e quer seguir pontuando para afastar de vez qualquer possibilidade de cair para a Segundona. O retrospecto em casa, contudo, é bem inconsistente (cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas), o que dificulta bastante as coisas contra Cristiano Ronaldo e companhia. O time é o 11º colocado, com 31 pontos.

O Al Nassr, enquanto isso, vem em 3°, com 57 tentos somados - oito atrás do líder Al Ittihad e apenas um à frente do 4° colocado. A seis rodadas do fim do nacional, o resumo da situação é: enquanto a equipe patina na dificílima missão de lutar pelo título, precisa começar também a se preocupar com a permanência no G-3, que garante vaga à próxima edição da Champions League Asiática. O time de Ríade não pode se dar ao luxo de seguir desperdiçando pontos e sabe que precisa do resultado, mesmo fora de casa.