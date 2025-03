Onde assistir a Cuiabá x Primavera-MT ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Mato Grossense 2025

Dourado chega em vantagem, após triunfar por 2 a 1 na ida, e busca penta inédito; veja tudo o que você precisa saber

Cuiabá e Primavera-MT se enfrentam neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mato-grossense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta (confira a programação completa).

O Cuiabá chega à sua quinta final consecutiva do estadual, podendo conquistar o pentacampeonato seguido - algo inédito no futebol mato-grossense -, após uma vitória por 2 a 1 na ida, de virada, no Cerradão.

O Primavera-MT, enquanto isso, chega à sua primeira decisão e precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou de dois gols de saldo ou mais para garantir o título ainda no tempo normal.