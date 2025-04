Onde assistir a Cuiabá x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Dourado busca subir na tabela, após início oscilante de campeonato; Alviverde pode virar líder

Cuiabá e Palmeiras se enfrentam na tarde desta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no CT Manuel Dresch, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cuiabá, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Cuiabá é o 9° colocado da tabela, com sete pontos somados até aqui. O Dourado se recuperou, na última rodada, de duas derrotas seguidas batendo o Internacional, por 1 a 0. O foco é, portanto, manter o bom momento e embalar.

Do outro lado, no entanto, o Palmeiras vive ótima fase. Os paulistas abriram sua campanha com três vitórias nas cinco partidas até então, alçado à vice-liderança do campeonato, com dez pontos - e a apenas um do líder Cruzeiro. Um novo triunfo poderia, portanto, tornar o Alviverde líder, em caso de tropeço da Raposa.