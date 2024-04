Onde assistir a CSA x Ferroviária ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Veja tudo o que você precisa saber para a estreia de gaúchos e alagoanos pela Terceirona

CSA e Ferroviária se enfrentam na tarde deste domingo (28), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após conquistar o título da Copa Alagoas, o CSA foi derrotado pelo Ypiranga na estreia pela Terceirona. O placar de 3 a 1 contra fez com que a equipe já largasse em 18° lugar. A expectativa, portanto, é de recuperação. Uma vitória afastaria a equipe da parte de baixo da tabela.

A Ferroviária, enquanto isso, ficou no empate em 1 a 1 com o ABC, em Araraquara, credenciando a equipe ao bolo de meio de tabela, junto aos adversários que também somaram apenas um tento na rodada inicial. Uma vitória levaria a equipe, naturalmente, às posições mais altas.