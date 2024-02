Onde assistir a Cruzeiro x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes vêm pro clássico mineiro em alta; veja tudo o que você precisa saber para o jogo

Cruzeiro e América-MG se enfrentam na noite desta quinta-feira (15), às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Cruzeiro vem de vitória por 3 a 0 sobre o Patrocinense no último jogo. Há dez jogos sem perder, a Raposa busca manter a sequência de invencibilidade e manter a liderança no Grupo A. O time soma atualmente dez pontos, dois a mais que a Tombense, vice-colocada.

No Grupo C, o América tem campanha quase que idêntica. Também são dez tentos somados em quatro rodadas, mas uma vantagem na liderança de confortáveis seis pontos, diante de Athletic, Patrocinense e Democrata - todos com quatro pontos. O Coelho também se deu bem na 4ª rodada, batendo o Uberlândia em casa, por 2 a 0.