Onde assistir a Coritiba x Rio Branco, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (05), pela 8ª rodada do estadual; veja detalhes

Coritiba e Rio Branco se enfrentam nesta quarta-feira (05), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo de NSports e Coxa Prime TV (confira a programação completa).

O Coritiba pareceu ter embalado após o 0 a 0 no clássico Atletiba, fazendo um sonoro 4 a 0 sobre o Andraus. Na última rodada, porém, foi surpreendido pelo Cianorte e acabou goleado por 4 a 1, estacionando na tabela. A equipe é a 8ª colocada, apesar de não correr risco de deixar o G-8 nem mesmo com uma derrota, precisa voltar pontuar para conquistar a vaga ao mata-mata sem sustos.

O Rio Branco, enquanto isso, O Rio Branco vem logo atrás na tabela, em 9° e com seis pontos em sete jogos. Como a diferença para o Coxa é de quatro pontos, como antecipado, não há chance da equipe entrar na zona de classificação à próxima fase nesta rodada, mas uma vitória aumentaria consideravelmente as chances, deixando as duas equipes separadas por apenas um pontinho. Ademais, distancia a equipe do Z-2, dois pontos abaixo.