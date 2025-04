Onde assistir a Corinthians x 3B da Amazônia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Brabas recebem as lanternas em busca de encerrar sequência sem vitórias; veja detalhes

Corinthians e 3B da Amazônia se enfrentam na noite deste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida terá transmissão exclusiva na TV Brasil (veja a programação completa aqui).

O Corinthians abre a rodada na 5ª posição, com oito pontos conquistados nestas cinco primeiras partidas. O Alvinegro venceu as duas primeiras do nacional, mas não vence desde então - dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. O objetivo, portanto, é voltar aos trilhos das vitórias.

O 3B da Amazônia, enquanto isso, é o pior time do campeonato. Lanterna, perdeu todos os compromissos até aqui, sofrendo 18 gols e marcando apenas um. Expectativa de novo jogo duro.