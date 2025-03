Onde assistir a Confiança x Itabaiana ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Sergipano 2025

Azulão conquistou vitória sobre o Dragão por 2 a 1 na ida e depende de um empate em casa para levar a taça; veja tudo o que você precisa saber

Confiança e Itabaiana se enfrentam neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju, pelo jogo de volta da final do Campeonato Sergipano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Atalaia, afiliada da Record TV, na TV aberta (confira a programação completa).

O Confiança não teve maiores problemas para carimbar vaga à final. O Time venceu tanto na ida quanto na volta, aplicando 2 a 1 e 3 a 0 para construir um agregado de 5 a 1. O Itabaiana, enquanto isso, teve que suar um pouco mais. Contra o América de Propriá, o time empatou em 1 a 1 na ida, antes de vencer por 1 a 0 na volta, carimbando a vaga à decisão.

Na ida, levou a melhor foi o Confiança, mesmo fora de casa, com um triunfo por 2 a 1, com gols de Neto e Matheus Blade. Agora, o Azulão depende de um empate para garantir o título. O Dragão, enquanto isso, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols de saldo ou mais para garantir o troféu ainda no tempo normal.