Onde assistir Concórdia x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense

Já classificado, Leão da Ilha faz último teste antes do mata-mata; veja tudo o que você precisa saber

Concórdia e Avaí se enfrentam na tarde deste sábado (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Domingos Machado de Lima, pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense. A partida será transmitida pela NSC TV, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Avaí venceu o Barra, por 1 a 0, neste meio de semana, em partida atrasad pela 8ª rodada. Com 17 pontos e no 3° lugar da tabela, o Leão da Ilha já está com a classificação carimbada para a próxima fase.

Os donos da casa, enquanto isso, luta. contra o rebaixamento, com apenas 11 pontos somados, em 10° lugar no torneio. O time vem de derrota por 3 a 1 para o Hercílio da Luz. Mesmo em casa, não são considerados favoritos.