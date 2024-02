Onde assistir a Chapecoense x Figueirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela décima rodada do campeonato estadual; confira como acompanhar na TV e na internet

O Figueirense visita a Chapecoense na noite deste sábado (24), às 18h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela décima rodada do Campeonato Catarinense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do MBTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Em sexto lugar no Catarinense, a Chape divide a mesma quantidade de pontos que outras cinco equipes e precisa vencer para não ter a classificação ameaçada. Após seis jogos sem vencer, a equipe comandada por Umberto Louzer se recuperou na competição e busca o terceiro triunfo consecutivo.

Do outro lado, o Figueirense vem de derrota dura contra o Marcílio Dias, por 2 a 0. A equipe ocupa a quarta colocação do torneio com 12 pontos e precisa voltar a vencer, após derrotas nas últimas duas rodadas.

Mais artigos abaixo