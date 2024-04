Onde assistir a Ceará x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Na Cidade do Vozão, equipes entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; confira mais informações sobre a partida

Ceará e Corinthians se enfrentam na tarde desta quarta-feira (24), às 15h (horário de Brasília), na CIdade do Vozão, pela 4ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida não será transmitida pela TV (veja a programação completa aqui).

Sem vencer desde janeiro, pela terceira rodada da copinha, o Ceará volta a campo tendo somado somente um ponto no campeonato, em três jogos. O empate, inclusive, veio na rodada mais recente, quando o Vozão visitou o RB Bragantino e ficou com a igualdade de 0 x 0 no placar.

Do outro lado, o Corinthians chega para o confornto ocupando a 15ª colocação e acumulando 3 pontos após vitória - a única até aqui - sobre o Internacional por 2 a 1, na última rodada.

Este será somente o quarto encontro das equipes pelo Brasileirão. No duelo mais recente o Vozão levou a melhor e conquistou seu primeiro triunfo diante do Corinthians, vencendo por 2 a 1.

