Onde assistir a Ceará x Caucaia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense

Invicto, Vozão segue em busca do primeiro lugar de seu grupo; veja tudo o que você precisa saber

Ceará e Caucaia se enfrentam na noite desta quinta-feira (08), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, CE, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. A partida será transmitida pelo ge, na inernet. Brenno Rebouças narra, Beatriz Carvalho comenta e Raisa Martins faz a reportagem de campo (veja a programação completa aqui).

Invicto no torneio, registrando duas vitórias e dois empates até aqui, o Ceará já está classificado para a próxima fase. O primeiro lugar do grupo, que garante vaga direta para as semifinais, ainda está, contudo, em jogo. Um novo triunfo deixaria o Vozão ainda mais perto do objetivo.

O Caucaia, em contrapartida, é apenas o quarto colocado de sua chave, com três pontos somados. Apesar da estreia com vitória, as duas derrotas seguidas que sucederam o início no campeonato coloca, hoje, a equipe como candidata ao rebaixamento.