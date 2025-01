Onde assistir a Capivariano x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), pela terceira rodada do Grupo 16; veja como acompanhar na internet

O Capivariano enfrenta o Bahia na tarde desta sexta-feira (10), às 19h (de Brasília), na Arena Capivari, no interior de São Paulo, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Pelo Grupo 16, o Bahia entra em campo já classificado ao mata-mata e depende de um empate ou vitória para garantir o primeiro lugar, com duas vitórias na chave. Do outro lado, o Capivariano precisa empatar ou vencer o Bahia para garantir a classificação, caso contrário, dependerá de um tropeço do Sergipe, que não pode vencer o Madureira por três ou mais gols na última rodada. O time do interior tem quatro pontos, enquanto os sergipanos têm um.