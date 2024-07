Onde assistir a Canadá x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (13), em Charlotte; confira a transmissão e outras informações do jogo

Canadá e Uruguai se enfrentam na noite deste sábado (13), às 21h (de Brasília), no Estádio Bank of America, em Charlotte, pela disputa do terceiro lugar da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a progamação completa).

Participando da Copa América pela primeira vez, o Canadá foi eliminado pela Argentina na semifinal. Os canadenses querem fazer história na competição e ficar entre os três melhores desta edição.

Do outro lado, o Uruguai - algoz do Brasil - foi eliminado pela Colômbia, mas voltou a ficar no top 4 da Copa América, o que não acontecia desde 2011. A Celeste não poderá contar com De La Cruz, suspenso.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!