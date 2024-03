Onde assistir a Brusque x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Catarinense

Equipes entram em campo neste sábado (30), pelo jogo de ida da final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brusque recebe o Criciúma na tarde deste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, em Santa Catarina, pelo jogo de ida da final do Campeonato Catarinense 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, para Santa Catarina, e no YouTube do MB TV, na internet (veja a programação completa aqui).

Em busca do seu terceiro título da competição, o Brusque vem com força máxima para essa decisão após eliminar o Avaí. No primeiro jogo, a equipe venceu por 2 a 0, na Arena Joinville, enquanto empatou por 2 a 2 na Ressacada. O lateral direito Cristovam teve dores musculares no último jogo, mas deve ser relacionado normalmente, assim como Dentinho que, apesar de ter terminado o jogo mancando, deve ser escalado como titular. Enquanto Rodolfo Potiguar está suspenso.

Do outro lado, o Criciúma está em busca da sua 12ª conquista para igualar o Joinville. A equipe eliminou o Barra nos pênaltis após empate em 3 a 3 no placar agregado. O técnico Cláudio Tencati deve fazer algumas alterações na escalação, já que o meia Marquinhos Gabriel continuará ausente.

Mais artigos abaixo