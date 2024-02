Onde assistir a Brentford x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Em busca da liderança, City recebe o Brentford para encerrar a 23ª rodada do Inglês; veja detalhes

Brentford e Manchester City se enfrentam na tarde desta segunda-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela 23ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. A partida será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e no Star+ (veja a programação completa aqui).

Vindo de um triunfo tranquilo sobre o Burnley, o City é vice-líder da Premier League, com 46 pontos, cinco a menos que o líder, o Liverpool, mas com um asterisco na tabela - tem um jogo a menos. Uma vitória nesta segunda coloca pressão nos adversários na busca pela ponta.

Do outro lado, o Brentford ocupa apenas a 15ª posição do campeonato, com 22 pontos somados até aqui. Na última rodada, em um dérbi contra o Tottenham, o time até saiu na frente, mas acabou tomando a virada e perdendo por 3 a 2. A esperança é de melhor sorte contra os Citizens.