Onde assistir a Brasil x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 22h (de Brasília), no Estádio Allegiant, em Las Vegas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América 2024. A partida será transmitida ao vivo pela Globo na TV aberta, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores. No SporTV, na TV fechada, a narração será de Luiz Carlos Jr., acompanhado pelos comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho (veja a programação completa).

Após estrear com um empate sem gols contra a Costa Rica, o Brasil volta a campo pressionado para conseguir uma vitória. Atualmente, a equipe ocupa a vice-liderança do Grupo D, com um ponto, dois a menos que a líder Colômbia. Na última rodada, a seleção brasileira enfrentará os colombianos na próxima terça-feira (2).

"O futebol passa por algumas etapas importantes que você não pode queimar, porque de repente ali na frente pode pagar um preço alto. Tem que ter tranquilidade, equilíbrio e confiança naquilo que se realiza. Se a cada partida a gente gerar dúvidas em relação àquilo que está sendo feito, você acaba não saindo do lugar", afirmou Dorival Jr.

"Estou nesse mundo há algum tempo e com vivência para entender tudo aquilo que se passa e aquilo que estamos fazendo para o bem da seleção brasileira", completou.

Por outro lado, o Paraguai foi derrotado pela Colômbia na primeira rodada por 2 a 1 e também busca sua primeira vitória na Copa América 2024. Na lanterna do Grupo D, os paraguaios precisam pontuar para manter suas chances de classificação.

