Onde assistir a Brasil x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela terceira rodada da frase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O time feminino do Brasil enfrenta a Espanha na tarde desta quarta-feira (31), às 12h (de Brasília), no Matmut Atlantique, em Bordeaux, pela terceira rodada do Grupo C do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e da CazéTV, no YouTube e no PrimeVideo, na internet (veja a programação completa aqui).

Na última rodada da fase de grupos, a seleção brasileira de Arthur Elias chega mais uma vez pressionada. Apesar de estrear com vitória por 1 a 0 contra a Nigéria, a seleção se complicou ao ser derrotada pelo Japão por 2 a 1 no segundo jogo. Isto porque, a Espanha somou os seis pontos nos jogos e está praticamente garantida, enquanto as japonesa tem três pontos e encara, em teoria, as adversaria mais fracas do Grupo, a Nigéria, e também podem chegar aos seis pontos com mais uma vitória.

Isto coloca a seleção brasileira para vencer o time mais forte da chave, a Espanha, se não quiser depender de outros fatores para ir às quartas de final. Isto porque além das duas melhores equipes de cada um dos três grupos, as duas melhores seleções terceiras colocadas também vão ao mata-mata, dando uma chance a seleção. O Brasil também pode ser beneficiado com a punição que a seleção canadense tomou, perdendo seis pontos. O time do Canadá, porém, conseguiu duas vitórias e está com a pontuação zerada e pode chegar aos três pontos na última rodada.

Após a derrota contra o Japão, o técnico Arthur Elias prometeu uma virada de chave para este jogo: "O comportamento no final do jogo foi muito ruim. Não pelo esforço, as meninas se esforçaram demais, nem pelo posicionamento, mas de tomada de decisão. A gente precisa, se quiser ser uma seleção vencedora, jogar o jogo durante os 100 minutos de forma consistente nas mudanças que o jogo traz", afirmou.

