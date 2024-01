Onde assistir a Brasil de Pelotas x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Tricolor busca segunda vitória seguida, em Caxias do Sul; acompanhe os detalhes

Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, RS, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será transmitida pelo Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Grêmio é o atual 6° colocado do Gauchão, com três pontos somados consequentes de uma vitória e uma derrota registradas até então. Após derrota na estreia, diante de Caxias do Sul, a goleada por 4 a 1 sobre São José recolocou a equipe nos trilhos da vitória.

Pouco mais atrás, em oitavo, o Brasil ainda está invicto, mas não venceu até aqui. São dois pontos conquistados em dois empates, contra Novo Hamburgo e Avenida. O time ainda não marcou ou sofreu gols.