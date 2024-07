Onde assistir a Brasil x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Estádio Levi's; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (2), às 22h (de Brasília), no Estádio Levi's, na Califórnia, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores e do SporTV, na TV fechada, a narração será de Luiz Carlos Jr., acompanhado pelos comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com a Costa Rica na rodada de estreia e golear o Paraguai por 4 a 1, o Brasil chega para o último desafio da fase de grupos em busca da classificação para as quartas de final da Copa América. Na vice-liderança do Grupo D, com quatro pontos, a seleção brasileira precisa de apenas um empate para confirmar a vaga. Caso vença, garante a primeira posição e enfrenta o segundo colocado do Grupo C.

O técnico Dorival Junior conta com Éder Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior entre os jogadores pendurados.

"A Colômbia tem tido resultados importantes, chamado atenção, jogadores em grandes equipes, evolução muito grande. Não só ela, Venezuela, várias equipes. A ordem do futebol mundial está mudando, aqui, na Europa, no mundo árabe. As equipes são difíceis de serem batidas, jogos disputados, surpresas... O que vejo é que será um jogo de altíssimo nível, jogadores que se conhecem, que se enfrentam com sequência equipes vivendo momentos diferentes, mas faremos grande jogo, de alto nível, melhor do que foram os dois iniciais e já jogando com mais propriedade que nesta última", afirmou o treinador.

Do outro lado, a Colômbia, líder do Grupo D com seis pontos, já está classificada para a próxima fase e precisa de apenas um empate para confirmar o primeiro lugar da chave. Até o momento, os colombianos mantêm um aproveitamento de 100%, tendo vencido o Paraguai por 2 a 1 e a Costa Rica por 3 a 0.

