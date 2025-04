Onde assistir a Botafogo x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Alvinegro quer deixar a zona do rebaixamento, enquanto Tricolor foca no alto da classificação; veja detalhes

Botafogo e São Paulo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), no Estádio Aniceto Moscoso, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo pela televisão (veja a programação completa aqui).

O Botafogo não vive um bom início de campanha no nacional da categoria. O Alvinegro soma apenas quatro pontos em cinco rodadas, com três derrotas somadas até aqui. Um dos principais problemas da equipe, até então, tem sido a defesa - a segunda pior do campeonato, com 13 gols sofridos. Em casa, o time quer afastar a má fase e deixar a penúltima posição.

O São Paulo, enquanto isso, já começou o torneio em melhores lençóis. O Tircolor perdeu apenas uma partida até aqui e soma oito pontos na 7ª colocação. Uma vitória deverá alçar a equipe à parte alta da tabela.