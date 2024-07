Onde assistir a Botafogo x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-17 2024

Veja detalhes das estreias dos alvinegros no nacional da categoria

Botafogo e Santos se enfrentam na tarde desta quarta-feira (03), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo da SPFC Play (veja a programação completa aqui).

O Alvinegro carioca abre seu caminho no nacional sub-17 visando à evolução. No ano passado, a equipe sequer passou da fase de grupos da competição, terminando no 6° lugar e fora da zona de classificação, e coloca à prova sua molecada em 2024.

Do outro lado, o Alvinegro Praiano conseguiu sair da 1ª fase, se classificando em 4° lugar do Grupo B, mas acabou eliminado logo nas quartas de final, diante do Corinthians. E foi uma eliminação para lá de doída, com um sonoro 4 a 0 no jogo de volta, após uma vitória por 2 a 1 na ida. Assim como o Botafogo, a expectativa é de melhoria.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!