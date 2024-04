Onde assistir a Botafogo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes fecham a quarta rodada do campeonato nesta quinta-feira; confira mais detalhes

Botafogo e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (25), às 17h30 (horário de Brasília), em confronto que fecha a quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no Estádio Nilton Santos e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Sétimo colocado com quatro pontos, o Botafogo chega para o clássico vindo de uma boa vitória (sua primeira no campeonato) fora de casa diante do São Paulo e tenta manter o embalo, agora jogando em seus domínios.

O Fluminense também vem de um triunfo. Jogando em casa, o time superou o Goiás e somou seus primeiros três pontos no Brasileirão da categoria. Na 14ª colocação, o Tricolor das Laranjeiras vai em busca de uma nova vitória e nada melhor que contra um rival, para engrenar de vez.

Os dois clubes se enfrentaram no mês passado pela Copa Rio sub-20. Na ocasião, o Flu levou a melhor, ao vencer por 2 a 0. Agner e Crysthyan Lucas marcaram os gols.

