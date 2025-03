Onde assistir a Botafogo x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2025

Ambas as equipes vão em busca da primeira vitória no nacional da categoria; veja todos os detalhes para o confronto

Botafogo e América-MG se enfrentam na tarde desta quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida será transmitida pela TV Botafogo, no YouTube (confira a programação completa).

O Botafogo não iniciou bem sua caminhada no Brasileiro sub-20. O Alvinegro viajou até o litoral de São Paulo para medir forças com o Santos e acabou goleado por 4 a 1. Como resultado, terminou a rodada inicial em 17° lugar.

O América-MG, enquanto isso, recebeu o Vasco da Gama e conseguiu um pontinho, cortesia de um empate em 1 a 1. O resultado deixou o Coelho em 8° lugar na tabela.