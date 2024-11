Onde assistir a Borussia Dortmund x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Bundesliga 2024/25

Der Klassiker acontece neste sábado (30); veja absolutamente tudo o que você precisa saber

Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam na tarde deste sábado (30), às 14h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo de RedeTV!, na TV aberta, Nosso Futebol, Canal GOAT e OneFootball, na internet (veja a programação completa aqui).

O Borussia Dortmund chega ao Der Klassiker embalado, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos - incluindo os bons triunfos sobre Freiburg, pelo Alemão, e Dínamo Zagreb, pela Champions League, por 4 a 0 e 3 a 0, respecticamente. O time de Nuri Sahin conquistou, enfim, certa consistência, especialmente em casa, vencendo todas as oito partidas até aqui em 2024/25. Contra o Bayern, o time espera manter o 100% de aproveitamento e ganhar posições na tabela - o BVB é 5°, com 19 pontos.

Os bávaros, enquanto isso, são os líderes isolados da Bundesliga - o Bayern soma 29 tentos, sete a mais que o vice-líder Eintracht Frankfurt -, vindo de uma impressionante sequência de sete vitórias com clean-sheets. A atual fase é muito boa - cortesia também dos gols de Harry Kane -, e Vincent Kompany espera poder manter o ótimo momento com um resultado positivo no território inimigo.