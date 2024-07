Onde assistir a Bolívia x Panamá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (01), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Bolívia enfrenta o Panamá na noite desta segunda-feira (01), às 22h (de Brasília), no Exploria Stadium, na Flórida, pela terceira rodada do Grupo C da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Ainda com chances remotas de classificação, a Bolívia vem pra campo após sofrer duas derrotas no grupo. Na estreia, perdeu para os Estados Unidos por 2 a 0 e foi goleada pelo Uruguai por 5 a 0. Ainda que esteja na última colocação, sem nenhum ponto, a seleção pode avançar caso vença este jogo, diminua seu saldo negativo e que a seleção norte-americana seja derrotada pelo Uruguai no último duelo.

Do outro lado, o Panamá depende de uma vitória ou até mesmo de um empate para ir às quartas. A seleção perdeu na estreia para o Uruguai, mas derrotou os Estados Unidos no segundo jogo. O time tem a mesma pontuação do time norte-americano, mas pelo saldo de gols, está na terceira posição.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!