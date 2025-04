Onde assistir a Bahia x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Basil sub-17 2025

Duelo de Tricolores protagoniza uma das semifinais do torneio; veja tudo o que você precisa saber

Bahia e São Paulo se enfrentam na tarde desta terça-feira (22), às 15h (de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

O Bahia já deixou pelo caminho VF4, Fortaleza e, nas quartas de final, o Juventude-MA. Dono do melhor ataque do torneio, com 19 gols em cinco jogos, a equipe aposta no setor ofensivo para surpreender o Tricolor. Do outro lado, o São Paulo chega ainda invicto e com um ótimo aproveitamento, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. Na campanha rumo às semis, o time eliminou Insittuto Ismaily 31, Athletico-PR e Sport

O vencedor do embate enfrentará Vasco ou Flamengo na decisão. A partida de volta acontecerá em São Paulo, no próximo dia 29.