Onde assistir Bahia x Jacuipense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Já com o pé nas quartas, Tricolor visa a manter-se na liderança; veja tudo o que você precisa saber

Bahia e Jacuipense se enfrentam na tarde deste domingo (3), às 16h (horário de Brasília), na Fonte Nova, pela 9ª e última rodada do Campeonato Baiano. A partida será transmitida pela TVE Bahia, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Bahia já está praticamente classificado para a próxima fase, com três pontos e 13 gols de saldo de vantagem para o Jequié, primeira equipe fora do G-4. Apesar disso, não tem liderança nem perto de garantida, já que Vitória e Barcelona-BA possuem os mesmos 16 pontos que o Tricolor de Aço, que leva a melhor no saldo. Uma simples vitória deve confirmar o primeiro lugar.

Do outro lado, o Jacuipense não só já está eliminado, como ainda corre riscos de rebaixamento. É verdade, precisa de uma combinação muito específica - a equipe tem três pontos e três gols a mais de saldo que o Itabuna, que abre a zona do perigo -, mas engana-se quem pensa que o time vai campo só para cumprir tabela. Para completar, também foi eliminado, no meio de semana, da 1ª fase da Copa do Brasil, após derrota por 2 a 1 diante do Água Santa.