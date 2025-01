Onde assistir a Avaí x Figueirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense 2025

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 4ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV

O Avaí recebe o Figueirense na tarde deste sábado (25), às 16h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na rede aberta, para Santa Catarina (veja a programação completa aqui).

Após três rodadas disputadas, o Avaí entra em campo de olho na liderança da tabela da primeira fase do Campeonato Catarinense, onde os oito melhores times avançam para o mata-mata. A equipe ocupa a quarta posição, com cinco pontos, apenas dois a menos que a líder Chapecoense. Já os visitantes, ainda sem vencer na competição, acumulam dois empates e uma derrota no clássico contra o Criciúma. Atualmente, o time está na oitava colocação, com dois pontos.

O retrospecto geral do clássico entre Figueirense e Avaí apresenta vantagem para o Figueirense, que soma 30 vitórias contra 23 do rival. Além disso, foram registrados 26 empates. No encontro mais recente, válido pela primeira fase do Campeonato Catarinense de 2024, o Avaí levou a melhor, vencendo por 2 a 1.