Onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Clássico mineiro é destaque da 5ª rodada do nacional da categoria; veja tudo o que você precisa saber

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam na tarda deste quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo da GaloTV H2bet, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Atlético-MG não começou lá muito bem sua caminhada no torneio nacional. O time até agora soma apenas uma vitória nos quatro primeiro jogos — esta no mais recente, por 3 a 1, sobre o Bahia —, empatando duas vezes após a derrota na estreia. Como resultado, é apenas o 12°, com cinco tentos. O objetivo é, portanto, pegar no 'tranco' após o triunfo na última semana.

O Cruzeiro, enquanto isso, vai muito bem. A Raposa lidera o campeonato e é uma das quatro equipes ainda invictas neste início de campanha. Os dez pontos são consequentes de três vitórias seguidas e do empate na última rodada, contra o Red Bull Bragantino, por 3 a 3. Ademais, a equipe quer voltar a vencer para manter-se pelo menos mais uma rodada na ponta da tabela.