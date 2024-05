Onde assistir a Atlético-MG x Corinthians ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino 2024

Atleticanas buscam primeira vitória, enquanto corintianas querem se isolar ainda mais na liderança; veja tudo o que você precisa saber

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam na tarde desta quarta-feira (1°), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio das Alterosas, pela 8ª rodada do Brasileirão feminino. A partida será transmitida pelo SporTV2, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Galo vive um péssimo início de Brasileiro feminino. As atleticanas conquistar apenas um ponto até aqui, conquistado justamente na última rodada, quando empataram diante do Botafogo, em 1 a 1. Uma primeira vitória poderia dar um respiro à equipe, que ocupa a penúltima posição da tabela.

Enquanto isso, o Timão segue sua ótima campanha inicial no nacional, conquistando 19 dos primeiros 21 pontos disputados. Ainda invictas, portanto, corintianas querem manter a liderança isolada - o adversário mais próximo no momento é a Ferroviária, com quatro tentos a menos.