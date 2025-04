Onde assistir a Atlético-GO x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), em Goiânia; veja tudo o que você precisa saber

Atlético-GO e Santos se enfrentam na tarda deste quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na TV (veja a programação completa aqui).

O Santos é um dos quatro clubes ainda invictos nestas quatro primeiras rodadas do nacional da categoria, em 4° lugar e com oito pontos. O time soma duas vitórias e dois empates e pode chegar à liderança, no caso de Cruzeiro, Juventude e Red Bull Bragantino tropeçarem. Ademais o objetivo é manter-se na ponta da tabela.

O Atlético-GO, enquanto isso, é o pior time do campeonato até aqui. O Dragão somou apenas um ponto até aqui, vindo de duas derrotas nos últimos dois compromissos. Um triunfo pode tirá-lo da zona de rebaixamento.