Onde assistir a Atlético-GO x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Atlético Goianiense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 15h (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo será no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, e não terá transmissão ao vivo na televisão (clique aqui para ver a programação completa dos jogos).

Em momento distinto ao adversário desta rodada, o Dragão não começou a competição da melhor forma, e está na 14ª colocação da tabela. Com apenas uma vitória nos quatro primeiros jogos - na estreia diante do Bahia - eles vêm de derrota para o Grêmio por 1 a 0 na última partida e é importantíssimo ao menos somar pontos contra o Palmeiras para uma melhor posição no torneio.

Enquanto isso, as Crias da Academia estão em uma sequência de sete jogos invictos, e até aqui no Brasileiro sub-20 venceram seus quatro compromissos. Na última rodada, derrotaram o Athletico-PR de virada por 3 a 2, e se garantiram na liderança do campeonato com a mesma pontuação do Grêmio, mas com maior número de gols feitos. Uma vitória praticamente mantém o Palmeiras na primeira colocação.

