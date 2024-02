Onde assistir a Atlético-GO x CRAC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Goiano

Dragão busca terceira vitória seguida para colar na liderança do Goianão; veja detalhes

Atlético-GO e CRAC se enfrentam na noite desta quinta-feira (08), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, GO, pela 7ª rodada Campeonato Goiano. A partida será transmitida pela TV Brasil Central, na TV aberta e no YouTube (veja a programação completa aqui).

Com duas vitórias seguidas no bolso - a mais recente sobre o Iporá -, o Dragão vive ótimo momento. O time se recuperou de duas derrotas em sequência e se lançou ao 4° lugar do torneio, com dez pontos somados - três a menos que o líder, Vila Nova.

O CRAC é o pior time do campeonato. Na lanterna, tem apenas dois pontos somados sem ter conquistado uma vitória sequer até aqui. Na última rodada, derrota por 1 a 0 diante do Goiatuba. A fase ruim culminou na saída do técnico Wagner Lopes, agora substituído por Leandro Sena.