Onde assistir a Athletico-PR x Londrina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Com a vantagem do empate, Londrina visita o Athletico-PR pelo jogo de volta das quartas do Campeonato Paranaense; confira como acompanhar e mais

Athletico-PR e Londrina se enfrentam na noite deste domingo (10), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, pelo confronto de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida será transmitida pela NSports, no YouTube, e pela Rede Furacão, plataforma de streaming oficial do Athletico-PR (veja a programação na íntegra aqui).

Derrotado no jogo de ida, o Athletico vai a campo buscando reverter o placar, com promessa de casa cheia. A derrota por 1 a 0, fora de casa, pôs fim a ivencibilidade do Furacão, no Estadual, que já durava 29 jogos. A última derrota do time havia sido no dia 23 de março de 2022, para o Coritiba, na semifinal.

Do outro lado, o Londrina joga pelo empate na Liga Arenna. O gol de Henrique Rafael, aos 43 minutos da etapa final da partida de ida, garantiu a vantagem para o Tubarão.

O retrospecto do confronto é favorável ao Furacão, que venceu três dos últimos cinco jogos e foi derrotado nos outros dois.