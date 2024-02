Onde assistir a Athletico-PR x São-Joseense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Líder isolado do Estadual, Furacão quer despistar o Coritibia e se manter na ponta; veja tudo o que você precisa saber

Athletico-PR e São Joseense se enfrentam na tarde desta domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Ligga Arena, pela 11ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Paranaense. A partida será transmitida pela NSports, no YouTube, e pela Rede Furacão, na internet (veja a programação completa aqui).

Líder do campeonato, com 22 tentos somados, o Athletico vai a campo querendo se manter na ponta da tabela diante da ameaça do vice-líder e rival, Coritiba, com 21 pontos. O Maringá, com 20, em 3°, também seca o Furacão.

Do outro lado, o São-Joseense visa a conseguir sua classificação para a próxima fase. A tarefa, porém, é muito difícil, já que o Londrina, 8ª colocada e única equipe ao alcance dos visitantes, em 9°, possui três pontos e um saldo de quatro gols a mais.