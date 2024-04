Onde assistir a Athletico-PR x Maringá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paranaense

Equipes se enfrentam neste sábado (6), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Athletico-PR encera o Maringá na tarde deste sábado (6), às 17h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense 2024. A partida terá transmissão ao vivo do NSports e Rede Furacão, na internet, e TV Paraná Turismo, na TV aberta, para o Paraná (veja a programação completa aqui).

Depois de ganhar o primeiro confronto por 1 a 0, o Athletico-PR entra em campo com a vantagem do empate. O Furacão chega empolgado após estrear com vitória por goleada na Copa Sul-Americana, no meio da semana. Pedro Henrique, suspenso, é baixa certa no rubro-negro.

Do outro lado, o Maringá tem a missão de vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Caso ganhe por um tento a mais, a decisão do estadual será nas penalidades.

