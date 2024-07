Onde assistir a Argentina x Marrocos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris 2024

Seleções se enfrentam pela primeira rodada do grupo B do torneio de futebol masculino; confira mais detalhes

Argentina e Marrocos entram em campo nesta quarta-feira (24), às 10h (horário de Brasília), em duelo da primeira rodada do grupo B do futebol masculino das Olimpíadas de Paris 2024. O jogo acontece no Stade Geoffroy-Guichard e terá transmissão ao vivo do Sportv 2 e da CazéTV (confira a programação completa aqui).

Medalhista de ouro por duas vezes, a Argentina chega para sua 11ª participação em Jogos Olímpicos. Contando com nomes acima dos 23 anos vindos da seleção principal (Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi e Julián Álvarez), a Albiceleste comandada pelo ex-volante Javier Mascherano tenta replicar o sucesso recente de lá em Paris.

Já o Marrocos fará sua quinta participação na modalidade. Sem nunca ter conseguido passar da primeira fase, a seleção marroquina tem este tabu pela frente. Munir El Kajoui, Achraf Hakimi (presentes na histórica campanha na Copa do Mundo do Catar) e Soufiane Rahimi (peça vital no título da Champions League da Ásia com o Al Ain) foram os jogadores acima dos 23 anos escolhidos pelo técnico Tarik Sektioui (ex-atacante do Porto) para tentar conduzir o país a fazer história novamente.

