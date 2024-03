Onde assistir a Remo x Santa Rosa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paraense

Equipes decidem vaga na semifinal do Estadua neste sábado (16), no Banpará Baenão; confira a transmissão e outras informações

Remo e Santa rosa se enfrentam neste sábado (16), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Banpará Baenão, em Belém, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo do canal Esporte na Cultura, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na fase de grupos do Parazão, o Clube do Remo não teve o desempenho esperado pela torcida. Apesar de terminar na 3ª colocação com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas), o time azulino apresentou atuações irregulares, gerando diversos protestos por parte de sua torcida. Entretanto, para buscar o 48º título do Parazão, o Leão parece ter mudado a postura para o mata-mata, já que venceu o primeiro jogo das quartas de final contra o Santa Rosa, fora de casa. O Remo leva a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, o que significa que pode perder por até 2 gols de diferença e ainda assim se classificar.

Do outro lado, o Santa Rosa faz campanha inconstante na competição. A equipe comantada por Netão, venceu três jogos, empatou dois e perdeu três. Agora, visitará o Remo para tentar reverter o placar, precisando marcar, pleno menos, três gols.

