Onde assistir a Aparecidense x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), pela primeira rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Aparecidense recebe o Sampaio Corrêa na noite desta quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Semifinalista do Campeonato Goiano, a Aparecidense está há pouco mais de um mês sem disputar uma partida oficial na temporada, quando foi eliminado pelo Vila Nova. O Sampaio Corrêa, por sua vez, que busca retornar a segunda divisão, ainda está disputando o Campeonato Estadual.