Onde assistir a América-RN x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes têm último teste antes do mata-mata do torneio regional; veja tudo o que você precisa saber para o confronto

América-RN e Náutico se enfrentam na manhã desta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena das Dunas, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view. Você pode ver a programação completa das partidas com transmissão na TV, clicando aqui.

O América-RN já está eliminado da competição, somando apenas oito pontos - um a mais que o Náutico -, mas em último lugar no Grupo A. Até aqui, são apenas duas vitórias somadas.

O Náutico, enquanto isso, está no G4 do Nordestão, mas sob muitos questionamentos. O time não vem jogando bem e sequer triunfou atuando em casa no torneio. Com sete pontos e em quarto, está em boa posição para chegar ao mata-mata, mas já poderia ter encaminhado a classificação.