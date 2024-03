Onde assistir a América-MG x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (06), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17; confira onde assistir e mais detalhes

América-MG e Fluminense se enfrentam desta quarta-feira (06), às 15h (horário de Brasília), em local ainda não definido, pela segunda fase da Copa do Brasil sub-17. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, na TV fechada. (veja a programação completa aqui).

O Tricolor garantiu vaga nas oitavas após golear o Porto Vitória por 4 a 0 com gols de Gabriel Renan, Isaque, Riquelme Felipe e Erick Silva. A equipe carioca faz o primeiro jogo fora de de casa, em local ainda não definido, e a manda o confronto de volta que acontecerá no Vale das Laranjeiras, em Xerém. Em caso de empate no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis.

Mais artigos abaixo