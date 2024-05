Onde assistir a América-MG x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (6), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e da TV Brasil na TV aberta (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados no Brasileirão feminino, o Flamengo ocupa a nona posição com 11 pontos conquistados. Um a menos que o Cruzeiro, equipe que fecha o G-8.

Do outro lado, o América-MG, com 14 pontos, vem de um empate com o RB Bragantino por 1 a 1. Até o momento, a equipe mineira registra quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, totalizando um aproveitamento de 58%.

