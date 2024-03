Onde assistir a Amazonas x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Verde

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde; veja a transmissão e outros detalhes

Amazonas e Remo entram em campo na noite deste sábado (23), às 18h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela partida de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida não terá transmissão na TV ou streaming, mas será exibida pela TV Onça, canal oficial do Amazonas, no YouTube, e pela Remo TV, canal do Remo, também no YouTube. (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado do grupo A do amazonense, o Amazonas chegou às quartas da Copa Verde após golear o Porto Velho por 4 a 0, na segunda rodada da competição.

Do outro lado, o Remo chega para o confronto com a vantagem do empate após vitória no jogo de ida. A equipe de Gustavo Morinígo derrotou o Amazonas, de virada, no primeiro jogo pelo placar de 2 a 1, com gols de Echaporã e Ribamar.

Mais artigos abaixo

Em caso de vitória do Amazonas por um gol de diferença, a vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis.