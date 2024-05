Onde assistir a Al Wehda x Al Hilal ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita

De olho na invencibilidade, comandados de Jorge Jesus se despedirão de campanha histórica na Saudi Pro League; veja detalhes

Al Wehda e Al Hilal se enfrentam na tarde desta segunda-feira (26), às 15h (horário de Brasília), no King Abdulaziz Sports City, pela 24ª e última rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Já campeão e dono da maior sequência de vitórias da história do futebol, com 34, o Al Hilal dará fim a uma campanha impressionante no Sauditão. São 30 vitórias e três empates em 33 jogos, além de 99 gols marcados - média de três por partida. Com 93 pontos, o time já conquistou o título há rodadas e vai a campo pensando apenas em manter em erguer a taça ao apito final - e manter a invencibilidade no nacional.

Enquanto isso, já livre da ameaça do rebaixamento, o Al Wehda soma 36 pontos - cinco a mais que o Al Tai, primeiro dentro da zona do perigo - e ainda almeja uma posição melhor na tabela, atualmente em 13°. O time tem o Al Reaed, com os mesmos 36 tentos, e o Al Khaleek, com 37, à sua frente e pode subir até o 11° lugar em caso de pontuar.