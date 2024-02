Onde assistir a Al Tai x Al Ittihad, time de Benzema, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Saudita

Após três derrotas em sequência, Al Ittihad busca redenção; veja tudo o que você precisa saber para o jogo

Al Tai e Al Ittihad se enfrentam na tarde desta quarta-feira (07), às 15h (horário de Brasília), no Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium, pela 19ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube, e pelo Band.com.br e Bandplay, na internet (veja a programação completa aqui).

Vindo de três derrotas seguidas e 11 gols sofridos na sequência, o Al Ittihad não está onde planejava estar na tabela. O time ocupa apenas a 7ª colocação do Sauditão, com 28 pontos conquistados em 19 jogos - quase que apenas a metade do líder Al Hilal, com 53 tentos somados. Uma vitória nesta terça os recolocaria no 5° lugar com o mesmo número de jogos que o restante dos adversários.

O Al Tai, por outro lado, briga mais embaixo. Em 16°, o time corre contra o tempo para se safar da zona do rebaixamento. Mas, assim como o Al Ittihad, tem um jogo a menos e deve terminar em 13°, em caso de vitória.