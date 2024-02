Onde assistir a Al Tai x Al Ahli, time de Firmino, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Saudita

Visitantes visam ao início de uma investida pelo 2 lugar na tabela; veja detalhes

Al Tai e Al Ahli se enfrentam na manhã deste sábado (24), às 11h (horário de Brasília), no Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium, pela 21ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida não terá transmissão na TV (veja a programação completa aqui).

O Al Ahli viu uma derrota diante do Al Okhdood encerrar sua sequência de três vitórias, mas segue firme no terceiro lugar na tabelam com 40 tentos somados. O time está, porém, consideravelmente atrás do Al Nassr e do líder, o Al Hilal, com 49 e 56 pontos respectivamente.

O Al Tai, enquanto isso, amarga na 16ª posição, com 18 pontos somados - um a menos que o Al Riyadh, o primeiro time fora do Z-3, em 15º. O time busca um bom resultado para se afastar das últimas posições da classificação.