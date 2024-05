Onde assistir a Al Taawoun x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2023/24

Partida acontece nesta sexta-feira (3) e terá transmissão online para todo o Brasil; veja todos os detalhes

Al Taawoun e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 12h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será no King Abdullah Sport City, em Jedá, e terá transmissão ao vivo no Youtube pelo Canal GOAT e pelo Esporte na Band, e no streaming, através do BandPlay (veja aqui a programação dos jogos na íntegra).

Quarto colocado na Saudi Pro League, à frente de clubes de alto investimento como o Al Ittihad, e em uma campanha bem acima do esperado pelo investimento, o Al Taawoun espera ao menos um empate para quebrar a sequência de vitórias do rival na liga. Em uma boa fase, o time da casa perdeu apenas um de seus últimos dez jogos, e tem um grande desafio pela frente nesta sexta-feira.

Com 37 vitórias nos últimos 38 jogos, o Al Hilal perdeu recentemente a maior sequência de triunfos da história do futebol, mas segue com números absurdos na temporada, e no Sauditão já acumula 21 jogos sem saber o que é empatar ou perder. Mantendo o desempenho nas rodadas finais, o time de Neymar é líder e deve assegurar o troféu da liga de forma antecipada o quanto antes, e um bom resultado neste jogo é importante para isso.

De 2022 para cá, nas últimas cinco vezes em que as equipes se enfrentaram, foram quatro vitórias do Al Hilal e apenas uma do Al Taawoun. A mais recente, pelas quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, em que o primeiro colocado da Saudi Pro League venceu por 3 a 0.

