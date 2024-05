Onde assistir a Al Okhdood x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2023/24

Clubes se enfrentam nesta quinta pela 31ª rodada da Saudi Pro League; confira mais detalhes

Al Okhdood e Al Nassr entram em campo nesta quinta-feira (9), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Al Okhdood tem a mesma pontuação do Abha (primeiro do Z3) e corre perigo. Por isso, apesar do duro adversário pela frente, uma vitória seria fundamental para se afastar um pouco do fantasma da queda. Além de jogar em casa, o time aposta nos bons resultados recentes (uma vitória e um empate) para sonhar com um resultado positivo.

Embalado por oito vitórias seguidas no campeonato, o Al Nassr segue firme na vice-liderança com 74 pontos. Com a vaga na próxima Champions League da Ásia garantida e chances remotíssimas de título, o time de Cristiano Ronaldo tenta terminar a competição da melhor maneira possível e vai em busca de mais três pontos para ampliar a sequência de triunfos.

No último confronto entre as equipes, válido pelo primeiro turno do campeonato, o Al Nassr levou a melhor ao vencer por 3 a 0. Al-Najei e Cristiano Ronaldo (duas vezes) marcaram os gols.

