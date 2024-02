Onde assistir a Al Okhdood x Al Ahli, time de Firmino, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Saudita

Após pausa de janeiro, equipes voltam a atuar pelo Sauditão, em 2024; veja detalhes

Al Okhdood e Al Ahli se enfrentam na tarde desta sexta-feira (16), às 14h (horário de Brasília), no Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium, pela 20ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida não será transmitida pela TV ou pela internet (veja a programação completa aqui).

Em 12° lugar, o Al Okhdood espera retornar ao Sauditão em boa forma. O time não atuou oficialmente desde o dia 30 de dezembro, quando ficou no 0 a 0 contra o Al Fateh. Desde então, fez um amistoso, no último dia 20, contra o Lokomotiv Moscow, sendo derrotado por 2 a 0.

A situação é exatamente a mesma com o Al Ahli, que entrou em campo pela última vez no dia 29 de dezembro, vencendo o Al Khaleej, por 1 a 0. No meio do caminho, também há um amistoso, contra o Anderletch, por 0 a 0. Ambos terão o primeiro compromisso oficial em 2024.